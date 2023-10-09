ريماس منصور: "محد يستاهل الإهتمام غير بطنك وبشرتك"

ميرنا وليد - بيروت - تناقلات بعض الصفحات تصريحا عن الممثلة السعودية اليمنية ريماس منصور تتحدث فيه عن الإهتمام ومن يستحق ذلك، وعلّقت ريماس بطرافة بالقول: "محد يستاهل الاهتمام غير بطنك و بشرتك".



الجدير ذكره ان ريماس منصور إشتهرت بعد تجارب مختلفة في أعمال تمثيلية مثل "رابح والدكتورة" و"طاش ما طاش". برجها الحوت ومن هواياتها المفضلة كرة القدم.

ولدت ريماس منصور يوم 14 آذار/مارس عام 1983 في مدينة الرياض في السعودية، من أب يمني وأم سعودية، دخلت مجال التمثيل في فيلم "مناحي"، والذي شاركت في بطولته مع الممثل السعودي فايز المالكي، وبعدها كرّت سبحة نجاحاتها.