ميرنا وليد - بيروت - شنّت الممثلة التركية بيرجي أكالاي هجوما على زميلتها الممثلة هازال كايا بسبب دعمها لـ "إسرائيل" بحربها مع فلسطين، وذلك من خلال وضعها اعجاب على منشور يدعم الإسرائيليين.

وقالت بيرجي: " الشا*ة جنسياً و المـ*ـلفة عقلياً هازال كايا تضع اعجاب على منشور يدعم الكيان الصهيوني".

على صعيد آخر كانت قد أنجبت هازال كايا مؤخرا مولودتها في إحدى مستشفيات مدينة أسطنبول.

ونشرت كايا صورة لها مع طفلتها التي أطلقت عليها إسم ليلى ثريا وهي تحملها بين يديها وتمنحها قبلة، وذلك على حسابها الخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة تصف هازال كايا بالشاذة والمختلة عقليا..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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