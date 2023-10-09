ميرنا وليد - بيروت - إختار الممثل المصري أحمد العوضي الترويج لمسلسله القادم، "حق عرب" والذي من المتوقع أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال إطلاق مسابقة ليشارك بها محبيه، وهي عبارة عن مشاركة توقعاتهم لقصة المسلسل وعمّا إذا كانت أحداثه تدور في إطار صعيدي أم شعبي، مقابل 150 ألف جنيه.
وأعلن النتائج العوضي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كاشفاً أن مسلسل "حق عرب" سيكون من نوع الشعبي الأكشن الرومانسي، موضحاً أنه سيبتعد عن الأدوار الصعيدية في رمضان 2024، وذلك بعد أن تقديمه دور صعيدي في مسلسل "ضرب نار".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يطلق مسابقة مالية للترويج لمسلسله القادم..وإليكم الرابح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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