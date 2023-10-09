كايتلين جينر تتخلى عن حياتها الرومانسية وهذا ما قالته عن علاقتها مع عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت اللاعبة الأولمبية السابقة كايتلين جينر عن حياتها العاطفية في مقابلة قائلة إنها لا تتواعد الآن .

.. وأنها قد لا تواعد مرة أخرى أبدًا، لأنها على ما يبدو لا ترى أو تحتاج إلى ذلك في مستقبلها. إلى الأمام.

وقالت: "أنا بخير. أنا لست حتى على وشك البحث عن علاقة. لن أحظى بعلاقة في المستقبل أبدًا. أنا لا أرى ذلك في حياتي. أنا لا أبحث". من أجل هذا." تضيف كايتلين أنها "عزباء جدًا" وراضية تمامًا عن هذا الوضع في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالوحدة، تقول جينر إنها لا تجربها، مستشهدة بكلابها باعتبارها صحبة جيدة بما فيه الكفاية ناهيك عن عائلتها الكبيرة، التي تقترح أنها لا تزال على علاقة جيدة معهم... قائلة، "كل ليلة في الأسبوع يمكنني الذهاب إلى منزل شخص ما وتناول العشاء".