10 نوفمبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في زيد بارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم 10 نوفمبر المقبل بزيد بارك في الشيخ زايد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "ticketmarche" البروستر الرسمي للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دعوة لأصحاب القلوب الحساسة، معادكم أمير الأحزان، السوبر ستار تامر عاشور في حفلة من أكبر حفلات الشتاء بزيد بارك - الشيخ زايد، يوم الجمعة ١٠ نوفمبر".

أحيا المطرب تامر عاشور وفريق شارموفرز، الحفل السنوي لطلاب أحد الجامعات بمحافظة الإسكندرية بحضور عدد كبير من الجمهور.

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