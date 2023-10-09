فن ومشاهير

10 نوفمبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في زيد بارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم 10 نوفمبر المقبل بزيد بارك في الشيخ زايد.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "ticketmarche" البروستر الرسمي للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دعوة لأصحاب القلوب الحساسة، معادكم أمير الأحزان، السوبر ستار تامر عاشور في حفلة من أكبر حفلات الشتاء بزيد بارك - الشيخ زايد، يوم الجمعة ١٠ نوفمبر".
أحيا المطرب تامر عاشور وفريق شارموفرز، الحفل السنوي لطلاب أحد الجامعات بمحافظة الإسكندرية بحضور عدد كبير من الجمهور.
"عشت معاك حكايات" ،"تسلم" ، "هاجي على نفسي" ،"خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة" ، "قولوله سماح"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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