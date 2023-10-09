شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان الراحل محمد بطاوى اليوم بمسجد نصر الدين فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسرة الفنان الراحل محمد بطاوى العزاء اليوم الاثنين، بمسجد نصر الدين فى الهرم بعد صلاة المغرب، وذلك ربعدما تم تشييع جثمانه بمشاركة المئات من أهالي مركز آطسا بمحافظة الفيوم إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته .

وتوفى الفنان الشاب محمد بطاوي، صباح السبت الماضى داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ووفقا للمقربين من الفنان الشاب فإنه كان يعاني في الأيام الأخيرة من مشكلات صحية في القلب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، فجر السبت الماضى، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثمان الفنان الراحل إلى مسقط رأسه، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم تشييع جنازته وحضر المئات من أفراد عائلته وأبناء مركز إطسا وشيعوا جثمانه إلى مقابر عائلته.

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبد الباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.