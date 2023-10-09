مي عز الدين تسّتعد لإطلاق مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض

بدأت النجمة مي عز الدين التحضيرات النهائية لإطلاق تجربتها الأولى في عالم المسرح، من خلال مسرحية جديدة بعنوان “زواج اصطناعي” سيبدأ عرضها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والتي تنطلق اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.

مي عز الدين تناقش ظاهرة الذكاء الاصطناعي

وتناقش مي عز الدين في مسرحيتها الأولى حول الذكاء الاصطناعي.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين ومحمد سلام، بيومي فؤاد.

يذكر أن مي عز الدين شاركت في موسم دراما رمضان ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" بمشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، محمد البزاوي، تامر نبيل، ثراء جبيل، مها نصار وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسن المنباوي.

وتدور الأحداث في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب، الذي يجسده أمير كرارة، تتحول حياته رأساً على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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