شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: فخور بتكريمى من نجوم "سيدتى أنا" على خشبة المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المسرح القومى السابق، عن اعتزازه وسعادته بتكريمه من نجوم مسرحية "سيدتى أنا".

وقال أنا فخور بتكريمى من أبطال المسرحية، خاصة على خشبة المسرح القومى الذى له مكانه خاصة في قلبى، مضيفا أنا سعيد بأن هذا العرض الذى كان بمثابة مسك الختام بعملى بالمسرح القومى ، كما اختتم تصريحه بتوجيه الشكر لكل أبطال العرض لهذا التكريم,



تكريم ايهاب فهمى بالمسرح القومى

وقدم أبطال المسرحية درع التكريم للفنان إيهاب فهمى تقديرا له على مدة عمله بالمسرح القومى ومجهوده في اختيار ابطال العرض المسرحى والتعاقد مع نجومه وذلك قبل انتهاء فترة توليه قيادة المسرح القومى وذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومى للمسرح لمناقشة العرض المسرحى مؤخرا

وتحدث خلالها: الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، الناقد المسرحي د. سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.

وقالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي"سيدتي أنا"، لقد حصل العرض على العديد من الجوائز الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية عرض "اللعبة" عام ٢٠٠٣، وعرض 'أنتيجون" 2005.

واعتبرت الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو؛ الليلة (ليلة الحب والجمال والاكتمال) ليلة الاحتفال بواحدة من أكبر عروض المسرح المصري "سيدتي أنا" للمخرج النجم محسن رزق صاحب الرؤي الخلابة والخيال الرحب المثير والموهبة الخلاقة.

وأشادت بكل فريق العمل وأنه خلال العرض تم استخدام لغة سينمائية مبهرة تربط بين الشاشة والأداء الحي على خشبة المسرح، "سيدتي أنا" عرض متكامل (حالة من الوهج والنضوج)، عرض مثير للجدل.