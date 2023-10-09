كاظم الساهر يكشف أسراراً لأول مرة عن حياته

القاهرة - الخليج 365
كشف النجم والمطرب العراقي كاظم الساهر، عن أسراراً لأول مرة عن حياته وطفولته خلال لقائه مع قناة DW عربية، بعد حفله الذي أحياه قبل أيام في ألمانيا.
وتحدث كاظم الساهر، خلال اللقاء عن أول راتب تقاضاه من أول عمل له وماذا فعل به، وقال: أول راتب تقاضيته كنت أعمل في معمل نسيج واشتريت به دراجة هوائية ثم بعتها واشتريت جيتار".
كما تحدث كاظم الساهر، عن التمثيل، وقال: "أنا فاشل في التمثيل بنسبة 100%".
وتطرق كاظم الساهر، عن رأيه في المرأة ووصفها أنها كل المجتمع وليست نصفه فقط.
وكشف كاظم الساهر، عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي إنتهى من تحضيراته الفترة الماضية، وقال : "ألبومي الجديد انتهيت منه لكن فكرة طرحه في cd لم تعد موجودة وقد يكون قبل نهاية العام".
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