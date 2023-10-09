هاني رمزي يعلن دعمه للشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - الخليج 365 أعلن الفنان هاني رمزي، عن دعمه للشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء والجرحى. ونشر هاني رمزي علم فلسطين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقا: «يارب احفظ أخواتنا وأهلينا من كل شر فلسطين، فلسطين، طوفان الأقصى غزة، فلسطين». بيت حانون تحت القصف الإسرائيلي وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عددا من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني. قد يهمك أيضا: هاني رمزي ينعي نجم الكرة العراقية أحمد راضي هاني رمزي يحكي لقاءه بـ عمر كمال

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