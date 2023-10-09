كلوي كارداشيان تعبر عن تعاطفها مع الإسرائيليين

ميرنا وليد - بيروت - عبرت نجمة تلفزيون الواقع عن تعاطفها مع الإسرائيليين، في حالة نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



ويأتي تعاطف كلوي تعقيباً على التطورات الأمنية الحاصة بين فلسطين وإسرائيل، والتي أطلق عليها إسم "طوفان الأقصى".

وكانت قد كشفت كلوي مؤخراً ان لديها فوبيا من "الحيتان"، وقد لاقى تصريحها رواجا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت شاركت كلوي كارداشيان صورة جديدة لابنها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. الغريب بالموضوع ان ابنها الصغير قد ظهر مختلفاً عن صوره السابقة وكأنه طفل مغاير عن الذي كانت تلتقط الصور معه فنلاحظ ان لون بشرته اصبح افتح وان لون عينيه تغير من اسود واصبح اخضر في أقل من شهر مما عرضها للانتقادات اذ رأى البعض انها تستخدم تطبيقات او تقنية الفوتوشوب من اجل تغيير ملامح ابنها لكي يصبح أجمل.