خبر لافت عن "الطائر الرفراف"..وهذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار تفيد ان كاتب الموسم الأول من مسلسل "الطائر الرفراف" باريش جونجر سيعود للعمل لمتابعة كتابة الجزء الثاني، الا ان هذا الخبر غير صحيح.
على صعيد آخر كانت قد نشرت وسائل إعلام تركية فيديو من أحد البرامج عندهم يظهر الإشادة ببطل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ قالت عنه اعلامية تركية: "ما هذه اللطافة يا إلهي، ما هذه الحلاوة و الموهبة، ارغب بأن امسكه من وجنتيه كالطفل، الفتى يمثل بشكل جميل جدا، لدرجة انني فهمت الآن سبب نجاح مسلسل الطائر الرفراف".
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