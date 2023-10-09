بالصور - كايت ميدلتون على كرسي متحرك.. هذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - سلّطت أميرة ويلز كايت ميدلتون الضوء على الشمولية في رياضة الرغبي، بعد أن شاركت في إحدى المباريات على الكرسي المتحرك في مدينة هال بإنكلترا.



بعفوية، انضمت الأميرة إلى جلسة تدريبية، يديرها أعضاء فريق إنكلترا للرغبي على الكراسي المتحركة، لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لدوري الرغبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية المساعدة في معالجة مشكلة عدم المساواة.

وكانت زيارة كايت جزءاً من دورها كراعية لدوري الرغبي لكرة القدم، وهو المنصب الذي تسلّمته بعد تراجع الأمير هاري عن واجباته الملكية.

وخلال زيارتها، قدّمت رابطة الرغبي للكراسي المتحركة والإعاقة الجسدية وصعوبات التعلم، قمصاناً للأمراء: جورج، شارلوت، ولويس.

وشاركت أميرة ويلز أيضاً في تدريبات على مهارات الكرة مع لاعبي PDRL (الذين يعانون من صعوبات جسدية)، ولاعبي LDR (الذي يعانون من صعوبات تعليمية)، وطلاب من مركز التميّز في نادي Hull FC. وهي ملتزمة بتوسيع تطوير دوري الرغبي، من قاعدتها الشعبية في شمال إنكلترا إلى كل أنحاء المملكة المتحدة.