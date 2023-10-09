ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة السورية أمل عرفة انها على استعداد لتفتح قلبها مجدداً للرجل المناسب شرط ان يكون رجلاً بكل معنى الكلمة وقادراً على تحمل المسؤولية، واضافت عرفة خلال حلولها ضيفة في برنامج كلام نواعم بما يتعلق بشعورها بالتقدم بالسن، قالت عرفة إن عمر الـ50 هو عمر النضوج والتصالح مع الذات.
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اما عن علاقتها بإبنتيها وطريقة تربيتها لهما، قالت انها تتبع بعض القوانين في تربيتهما فهي لا تسمح لهما على سبيل المثال باستخدام الهاتف اثناء تناول الطعام، كما انها تطلب منهما ان تعتنيا بمظهرهما وشكلهما لان هذا الامر مهم بالنسبة للبنات.
وشجعت عرفة النساء على القيام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث كشفت انها تقوم بهذا الامر كل سنتين او ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تشجع النساء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهذا رأيها بالارتباط مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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