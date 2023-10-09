بالصور - إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى رحيل والدها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا عدة صور على صفحتها الخاصة تجمعها بوالدها الممثل الراحل طلعت زكريا، في الذكرى الرابعة لرحيله معبرة عن اشتياقها اليه حيث علقت على الصور: "زى انهارده من ٤ سنين راح منى أغلى حاجه ف دنيتى بابا ربنا يرحمك ياحبيبى ويغفرلك وحشتنى اوى الفاتحه".



وظهرت إيمي في صور مختلفة مع والدها منها في عطلة على البحر، ومنها من الحديقة وصورة مع العائلة وصورة اخرى وهي تقرأ الفاتحة امام قبره. وتوالت التعليقات على الصور متمنية الرحمة على الراحل طلعت زكريا.



