خالد جلال يفتتح مسرحية "توتة توتة" على المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "توتة توتة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل .

المخرج خالد جلال،قال في بيان صحفي، إن المسرحية هى أولى عروض مبادرة "ولد هنا" ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، والتي تهدف إلى المساهمة في تعريف الأجيال الجديدة بجميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية في مختلف المجالات، وإظهار قدوة ومثل عليا لهم .

مسرحية "توتة توتة" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهو ضمن مجموعة العروض المسرحية التي أعلن عنها في خطة البيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومي تحت شعار " ٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والإجتماعية في مصر من محافظات الدلتا، والذين ساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع .

"توتة توتة" بطولة وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، كريم عبد العليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، أحمد مصطفى، جاسر أبو الخير، ندى عادل، يوسف شعبان"، غناء "محمد حمدي رؤوف، شيماء يسري، علي الباهي، أحمد حمدي رؤوف، إخراج السعيد منسي .