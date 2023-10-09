شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فوفعة" للمخرج إبراهيم لطيف فى السينما التونسية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج إبراهيم لطيف عن الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "فوفعة" (Alerte à l’ouragan) والمنتظر طرحه قريبا في قاعات السينما التونسية وشهد الإعلان تفاعلا من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "فوفعة" هو خامس أفلام إبراهيم لطيف المخرج والمنتج وكاتب السيناريو والتي تراوحت أعماله بين تجارب روائية طويلة وقصيرة، أبرزها فيلم "فيزا" المتوج بالتانيت الذهبي للأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2004 والأفلام الروائية الطويلة "7 شارع الحبيب بورقيبة" (Cinecitta)، "هز يا وز" و"بورتو فارينا".

فيلم "فوفعة" عن سيناريو توفيق ثامر، سنية زرق لعيون وابرهيم لطيف ويجسد بطولته كل من فاطمة بن سعيدان، محمد حسين قريع، ريم بن مسعود، أميرة درويش، الشاذلي العرفاوي، ربيعة التليلي، خلود الجليدي، سندة الجبالي، حسام الساحلي، توفيق العايب، عاطف بوزيد وذلك إلى جانب ضيوف شرفه فاطمة ناصر التى تشارك فى انتاجه، بية الزردي ونرمين صفر.