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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فوفعة" للمخرج إبراهيم لطيف فى السينما التونسية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "فوفعة" هو خامس أفلام إبراهيم لطيف المخرج والمنتج وكاتب السيناريو والتي تراوحت أعماله بين تجارب روائية طويلة وقصيرة، أبرزها فيلم "فيزا" المتوج بالتانيت الذهبي للأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2004 والأفلام الروائية الطويلة "7 شارع الحبيب بورقيبة" (Cinecitta)، "هز يا وز" و"بورتو فارينا".
فيلم "فوفعة" عن سيناريو توفيق ثامر، سنية زرق لعيون وابرهيم لطيف ويجسد بطولته كل من فاطمة بن سعيدان، محمد حسين قريع، ريم بن مسعود، أميرة درويش، الشاذلي العرفاوي، ربيعة التليلي، خلود الجليدي، سندة الجبالي، حسام الساحلي، توفيق العايب، عاطف بوزيد وذلك إلى جانب ضيوف شرفه فاطمة ناصر التى تشارك فى انتاجه، بية الزردي ونرمين صفر.
كواليس فيلم فوفعة
جانب من تصوير فيلم فوفعة
فيلم فوفعة
فاطمة ناصر
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