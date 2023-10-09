أرنولد شوارزنيغر يحذّر من “جيل الضّعفاء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: حذّر نجم فيلم Terminator والسياسي السابق أرنولد شوارزنيغر، في مقابلة ضمن برنامج The Howard Stern Show، من خلق “جيل الضّعفاء”، وهو جيل غير مستعد للنّضال أو المحاولة الجديّة في الحياة.

وتحدّث شوارزنيغر عن أهمّية مواجهة التّحدّيات والصّعوبات النّفسيّة والجسديّة، مؤكّداً أنه لا طريق مختصراً للنجاح، والعقل البشري لا ينمو إلّا بالمقاومة.

وقال: “كلما كافحت أكثر، كلما قطعت مسافة أبعد وأصبحت أقوى”. “أي شخص يحاول تدليل نفسه وتدليل نفسه، انتهى الأمر. لن تصل إلى هناك أبداً”.

ويعتقد شوارزنيغر أنّ الناس بحاجة إلى “أن يكونوا قادرين على النضال” لتحقيق النجاح. ويرى أنّ “قبول الألم والبؤس والانزعاج أمر ضروري للنمو والنجاح”.

وأكّد صاحب الـ76 عاماً، أنه كان دائماً ممارساً للتمارين الرياضية منذ طفولته، إذ كان يتمرن في أوقات مختلفة طوال اليوم ليحصل على وجبة الإفطار.

ورأى أنّ اللّياقة البدنيّة تجعل الناس يشعرون بالرّضا في أيّ مسعى، وأنها أمر بالغ الأهمية لمختلف جوانب الحياة، مثل المسلسلات التلفزيونية والأفلام والكتابة والخطب. وفي الختام، أكّد أرنولد شوارزنيغر أهمية مواجهة التحديات من أجل النمو نحو إنسان قويّ.

وشدّد على أنّه يمكن لأيّ شخص تحقيق النجاح من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي.