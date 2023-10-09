تفاصيل تكشف لأوّل مرّة عن قضية حبس أحمد فلوكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرَّ نحو شهرين على واقعة إلقاء القبض على الفنان المصري أحمد فلوكس في مدينة مرسى مطروح، وإيداعه سجن وادي النطرون، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر ضدّه والذي قضى بحبسه عامين، في واقعة سبّه للاعبة منتخب كرة السلة المصري سابقاً ياسمين إبراهيم، التي اتهمته بتعديّه عليها لفظياً والنيل من سمعتها.

وفي الأيام الماضية، تردّدت أنباء عن بروز بوادر لإنهاء تلك الأزمة، وتدخّل أطراف خارجية من أجل حلّها، كي يحصل فلوكس على قرار الإفراج عنه، وهو ما أكّده المستشار عمرو عبدالسلام، محامي لاعبة كرة السلّة، خلال تصريحات خاصة ينقلها “النهار العربي”، حيث قال إنّ الإعلامي أحمد عبدالعزيز، وهو أحد الأصدقاء المقرّبين لفلوكس، تدخّل في الأزمة ويسعى إلى حلّها بالفعل. مؤكّداً أنّه في حال الوصول إلى قرار نهائي بشأن تنازل موكلته عن البلاغات المقدّمة ضدّه، فسوف يتمّ إعلان تفاصيل ذلك بشكل رسمي، لكنهم الآن في مرحلة دراسة الأمر، والوصول إلى حل يرضي المتضرّرين من هذه الأزمة.

ياسمين إبراهيم تعرّفت إلى أحمد فلوكس في العام 2020، عن طريق مجموعة من الأصدقاء المشتركين بينهما، ونشأت علاقة صداقة بينهما، حاول الأخير أن يطوّرها إلى ارتباط رسمي بعدما طلب الزواج منها، ووفقاً للبلاغات التي قدّمتها ضدّه، قابلت طلبه بالرفض، ففوجئت بتلقّيها رسائل سبّ وقدح منه عبر تطبيق “واتس آب”، وتهديده لها بتشويه سمعتها.

اتخذت لاعبة كرة السلة، إجراءاتها القانونية ضدّه، وبعدما تأكّدت هيئة المحكمة من المستندات التي تقدّمت بها، والتي أكّدت تعدّيه عليها لفظياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدر ضدّه حكم يقضي بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ.

استأنف فلوكس الحكم الصادر ضدّه، إلاّ أنّه تمّ رفضه بعد تغيّبه عن حضور جلسة الاستئناف، مؤكّداً حينها أنّه يعاني أزمة صحية كبيرة لم يكشف عن تفاصيلها.

في 14 آب (أغسطس) الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة مرسى مطروح من إلقاء القبض عليه، وكان بحوزته مخدّر الحشيش، إلى أن تمّ ترحيله إلى سجن وادي النطرون تنفيذاً للعقوبة التي قضى بها القضاء المصري.