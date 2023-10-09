كانييه ويست متّهم بالتحكّم بحياة زوجته.. يمنعها من الكلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضاعفت الاتهامات الموجّهة ضدّ مغني الراب الأميركي كانييه ويست في ما خصّ سيطرته على حياة زوجته بيانكا سينسوري وتصرّفاتها. إذ أشارت بعض المصادر إلى أنّه يتحكّم بكل التفاصيل، من ضمن ذلك منعها عن التحدث.

وبحسب مصدر مقرّب من سينسوري، لم تعد الأخيرة سيدة قراراتها، وبدلاً من ذلك، أصبحت فقط تطيع مغني الراب وما يقوله، لأنّه أقنعها أنّهما شخصيتان “ملكيتان”.

وشرح المصدر: “لقد وضع كانييه مجموعة من القواعد التي يجب على بيانكا أن تتبعها، ومنها “عدم التحدث إطلاقاً”، وارتداؤها كل ما يريده كانييه”.

وتابع: “كما أنّها مُلزمة على تناول أنواع محدّدة من الأطعمة وممارسة التمارين الرياضية، على الرغم من أنّ كانييه لا يقوم بأي تمارين”.

تأتي هذه المزاعم وسط مخاوف من أنّ النجم يتلاعب بزوجته، في محاولة لتحويلها إلى نسخة متطرّفة من زوجته السابقة كيم كارداشيان.

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم على بيانكا سينسوري بسبب إطلالاتها الأخيرة، حيث ظهرت شبه عارية في مناسبات عدة، ما دفع البعض إلى الاعتقاد أنّ ويست يتحكّم بها.

وكانت هذه الإطلالات كفيلة برسم علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين بيانكا وكانييه ويست، حيث تساءل كثيرون ما إذا كان لبيانكا “أي رأي على الإطلاق” في الملابس التي ترتديها.

وذهب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حدّ طرح سؤال قال فيه: “أتساءل ما إذا كان يتمّ السيطرة على عقل بيانكا؟”، ليضيف آخر: “يُلبسها ثياباً غريبة، ولربما يسيطر على كل جانب من جوانب حياتها. تبدو بائسة. لن تستمر لفترة أطول. سيجد كانييه دمية جديدة يُلبسها ما يشاء”.