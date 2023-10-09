“أشعر بالإهانة”.. جيسون ديرولو يردّ على اتّهامه بالتّحرّش بمغنية شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج المغنّي الأميركيّ جيسون ديرولو عن صمته بوجه اتّهام المغنّية الأميركيّة إيمازا غيبسون له بالتّحرّش والإخلال بعقد العمل، فردّ عبر فيديو نشره على حسابه في “إنستغرام”.

وقال ديرولو في الفيديو: “لا أعلّق عادةً، لكنّ هذه الادعاءات كاذبة ومؤلمة تماماً. أنا أقف ضدّ جميع أشكال التحرّش وأظلّ داعماً لأي شخص يسعى لتحقيق أحلامه. لقد سعيت دائماً لأعيش حياتي بطريقة مؤثرة إيجاباً، وهذا هو”. وقال في الفيديو: “لماذا أجلس هنا أمامكم أشعر بالإهانة الشديدة من هذه الادعاءات التشهيرية. بارك الله فيكم”.

وكانت غيبسون الّتي وقّعت عقد تسجيل مع ديرولو، اتهمته في الدعوى القضائية بأنه أنهى علاقتهما المهنيّة وفسخ العقد بعدما رفضت محاولاته الجنسية. وتزعم الشكوى المقدمة في المحكمة العليا في لوس أنجلس أن ديرولو حرم إيمازا “بشكل خبيث” من فرصة النجاح التي وعدها بها.

ووصف محامي جيبسون، روي زامبرانو، سلوك ديرولو بأنه حقير، خصوصاً ما مارسه ضدّ المغنّية من التهديد بالأذى الجسدي والتحرشات الجنسية غير المعقولة. يُذكر أن إيمازا قد قبلت عرضاً للعمل مع جيسون ديرولو وFuture History وAtlantic Records لإصدار شريط مختلط وألبوم وأغنية فردية لجيسون في ستة أشهر، ولكن طُلب منها الانخراط في طقوس جنسية واستخدام الكوكايين باعتباره “مرشداً” لتحقيق النجاح، واستمرّ ديرولو بالطلب الصريح من إيمازا لممارسة الجنس مقابل النجاح.

تبع ذلك حوادث عدة، حيث ضغط عليها جيسون مراراً وتكراراً للانضمام إليه لتناول المشروبات على الرغم من رفضها الالتقاء خارج إطار احترافي.

وزعمت جيبسون أن ديرولو أوقف في ما بعد جميع الاتصالات معها وأن شركة أتلانتيك آند فيوتشر هيستوري أنهت عقدها في أيلول (سبتمبر) 2022. ما تعرّضت له المغنّية الطّموحة من ذلّ ومضايقات وخيبة أمل أدّى إلى تدهور حالتها النّفسيّة والجسديّة، وهي الآن تحتاج إلى علاج طبي من الانهيارات، فقدان الوزن، الأرق، تقلّب المزاج، واضطراب ما بعد الصدمة، وفق فريقها القانوني.