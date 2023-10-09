كارلا بروني تحارب السرطان بصمت منذ سنوات.. ما كشفته فاجأ الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني الناس بعد أن كشفت أخيرًا، أنها منذ سنوات وهي تكافح سرطان الثدي، ودعت النساء عبر منشور على إنستغرام إلى إجراء فحوصات منتظمة.

واستخدمت السيدة الأولى الفرنسية السابقة، المتزوجة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لافتات ورقية استعرضتها الواحدة تلو الأخرى، كُتب عليها “قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي”.

ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.

وأضافت: “كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد”، عازية ذلك إلى الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.

وأوضحت بروني أنها ترددت طويلاً في الحديث عن وضعها الصحي، لكنها أرادت تشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتابعت: “لولا (هذه الفحوص)، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم”.