شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "جزيرة الغفران" للنجمة العالمية كلوديا كاردينالي بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الاثنين فيلم "جزيرة الغفران" للمخرج الكبير رضا الباهي كعرض خاص بحضور فريق عمل الفيلم الساعة السابعة مساء بقاعة سينما الكوليزيه بتونس العاصمة، والفيلم عُرض من قبل بالقاهرة ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة والأربعين، في عرضه العالمي الأول، تفاصيل الحياة في تونس بين الماضي والحاضر، وكيف تغيرت مع التطور التكنولوجي.

تدور أحداث الفيلم حول "أندريا"، وهو كاتب بارع يبلغ من العمر 60 عاماً، يعود إلى جزيرة جربة بتونس، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته "روزا"، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم، ويبرز الفيلم جمال وسحر جزيرة جربة التونسية الملقبة بجزيرة الأحلام وكيفية تجاوز بعض الصعوبات وتعايش وتسامح سكانها رغم اختلاف جنسياتهم من تونسيين وأجانب (خاصة الجالية الإيطالية في تونس) واختلاف أديانهم.

والفيلم من بطولة الفنانة العالمية الإيطالية التونسية كلوديا كاردينالي، وعلي بنور، ومحمد علي بن جمعة، والإيطالية كاتيا جريكو، كما ضم فريق العمل مهندس صوت معز الشيخ، وهندسة الديكور توفيق الباهي، ومصممة ملابس ليليا لاخوه، وموسيقى ماركو ويربة، ومدير تصوير نيفين الباهي، وهو إنتاج رضا الباهي، وزياد حمزة، ونيكول كماتو، ومنتج مشارك عماد الدين بلقاسم، وتأليف وإخراج رضا الباهي.