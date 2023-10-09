عيد ميلاد رانيا فريد شوقى.. شاهد 11 صورة نادرة تجمعها مع وحش الشاشة

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة رانيا فريد شوقى بعيد ميلادها حيث نها من مواليد 9 أكتوبر، وهى ابنه الراحل فريد شوقي لديها أخت شقيقة هي (عبير)، وثلاث أخوات من والدها وهن: (منى، وناهد، ومها)، وأخوان من والدتها، وخالة الفنانة ناهد السباعي من أختها (ناهد)، وخالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها (مها).

بدأت رانيا فريد شوقى العمل السينمائي عام 1992 عندما شاركت والدها الفنان فريد شوقي بطولة فيلم "آه وآه من شربات"، وبعد ذلك كان أكثر نشاطها الفني موزعًا بين المسرح و التليفزيون، ومن أبرز أعمالها فى السينما :"آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية".

وفى الدراما شاركت فى مسلسلات أبرزها: "خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة" وغيرها، وفى فى المسرح شاركت فى مسرحيات أبرزها "باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير".

وبمناسبة عيد ميلادها الخليج 365 ينشر 11 صورة نادرة تجمعها مع والدها وحش الشاشة فريد شوقى

وقالت رانيا فريد شوقى في ذكرى ميلاد والدها وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، إنه في حاجات كثيرة نفسى أقولها لوالدى وبحمد ربنا أنه مش موجود حاليا، علشان ما يشوفش الحالة التي وصلنا لها، لأنه كان مهموم بالفن.