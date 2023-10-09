شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر: مهرجان الموسيقى العربية يهدى الدورة 32 إلى روح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى المنعقد للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، والتى تقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وحضر المؤتمر كل من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وقال خالد داغر فى بداية المؤتمر:" دار الأوبرا الحصن الأمين لتراثنا و للمهرجانات فى كل محافظات مصر، وأشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلانى على دعمها الكامل لينا".

وأضاف:" الدورة الـ 32 تهدى إلى روح سيد درويش بمناسبة مئويته وأول أربع أيام سوف تكون تجارب موسيقية من الدول العربية و سوف يكون فى مناقشات و محاور، والاحتفال بمرور مائة عام على معهد الموسيقى العربية و الافتتاح يوم 24 أكتوبر و الاحتفالات سوف تكون على كل مسارح المحافظات و ان شاء الله سوف تكون دورة مشرفة".