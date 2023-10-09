عبير صبري تشارك في مسلسل "حدوتة منسية"

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية عبير صبري الى فريق عمل مسلسل "حدوتة منسية" الذي تقوم ببطولته الممثلة سوسن بدر ومن المقرر عرضه نهاية هذا العام على الشاشة.
صبري تلعب دوراً محورياً في الاحداث التي تدور في اطار اجتماعي، في مسلسل من 30 حلقة من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محيي الدين.
وكانت اطلت صبري في برنامج تلفزيوني منذ ايام وعبرت عن رغبتها في التمثيل مع كريم فهمي، واصفة مهنة التمثيل بالصعبة. وآخر اعمال صبري كانت مسلسل جميلة الذي عرض خلال رمضان 2023.
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