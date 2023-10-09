خاص وبالفيديو - هذا ما قاله صانع المحتوى زيد دخو عن رحمة رياض وأصيل هميم

ميرنا وليد - بيروت - يحقق صانع المحتوى العراقي زيد دخو شهرة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الذي يتميز بخفة ظله وطريقة سخريته من الواقع.
زيد متخرج من اختصاص إدارة الأعمال وولد عام 1988 في بغداد، واكتشف عام 2018 موهبته في التمثيل وتقليد الشخصيات.
وتواجد دخو في مهرجان العراق الدولي بنسخته الأولى التي ترأسها الفنانة العراقة شذى حسون.
وموقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر التي عادت بمجموعة من اللقاءات بينها لقاء مع صانع المحتوى زيد دخو، الذي تحدث عما لفته في المهرحان.
فماذا قال دخو عن الفنانتين العراقيتين رحمة رياض وأصيل هميم ؟ وماذا قال عن لبنان ؟
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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