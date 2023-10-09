ميشال حوراني إلى بولندا والسبب فيلم Valley of Exile

ميرنا وليد - بيروت - يلبي الممثل والاعلامي اللبناني ميشال حوراني دعوة مهرجان وارسو الدولي السينمائي Warsaw Film Festival في بولندا يلبي الممثل والاعلامي اللبناني ميشال حوراني دعوة مهرجان وارسو الدولي السينمائي Warsaw Film Festival في بولندا للمشاركة في العرض الاوروبي الاول لفيلم Valley of Exile، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الاجنبية، وذلك برفقة مخرجة الفيلم الأميركية الإيرانية أنا فاهر.



تأتي هذه المشاركة بعد فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سينيكويست السينمائي Cinequest Film Festival، في ولاية كاليفورنيا كأفضل فيلم روائي طويل.

يؤدي ميشال حوراني البطولة اللبنانية في الفيلم، الى جانب الممثلتين السوريتين ماريا حسن وهلا حسني، اللتين تؤديان الدورين الرئيسيين في قصة الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول شقيقتين تصلان إلى وادي البقاع في لبنان، مع بداية الحرب السورية، وتبدآن رحلة إلى المنفى، تختبر ولاءهما لبلدهما وعائلتهما، ولبعضهما البعض، وتم تصوير مشاهده في مخيم فعلي للنازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية.





