- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - يلبي الممثل والاعلامي اللبناني ميشال حوراني دعوة مهرجان وارسو الدولي السينمائي Warsaw Film Festival في بولندا يلبي الممثل والاعلامي اللبناني ميشال حوراني دعوة مهرجان وارسو الدولي السينمائي Warsaw Film Festival في بولندا للمشاركة في العرض الاوروبي الاول لفيلم Valley of Exile، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الاجنبية، وذلك برفقة مخرجة الفيلم الأميركية الإيرانية أنا فاهر.
تأتي هذه المشاركة بعد فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سينيكويست السينمائي Cinequest Film Festival، في ولاية كاليفورنيا كأفضل فيلم روائي طويل.
يؤدي ميشال حوراني البطولة اللبنانية في الفيلم، الى جانب الممثلتين السوريتين ماريا حسن وهلا حسني، اللتين تؤديان الدورين الرئيسيين في قصة الفيلم.
وتدور أحداث الفيلم حول شقيقتين تصلان إلى وادي البقاع في لبنان، مع بداية الحرب السورية، وتبدآن رحلة إلى المنفى، تختبر ولاءهما لبلدهما وعائلتهما، ولبعضهما البعض، وتم تصوير مشاهده في مخيم فعلي للنازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال حوراني إلى بولندا والسبب فيلم Valley of Exile لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.