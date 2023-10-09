جيسيكا تشاستين ترأس لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تم اختيار الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين لترأس لجنة تحكيم الدورة الـ20 من فعاليات المهرجان، التي تنطلق من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، وتترأس تشاستين لجنة تحكيم المسابقة التي تضم أربعة عشر فيلماً هي الأعمال الأولى أو الثانية لصناعها، ومن المتوقع أن يحضر المهرجان العديد من المخرجين والممثلين البارزين في العالم.
وعبرت جيسيكا تشاستين عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان مراكش، قائلة: "يشرفني أن أكون رئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش الدولي للسينما الموقر، الذي يحتفل بدورته العشرين هذا العام"، متابعة: "متحمسة للعودة إلى المهرجان بعد أن حضرت آخر مرة في عام 2011، إن تكليفي بهذا الدور هو امتياز، وأتطلع إلى الاحتفال بالمواهب العالمية المذهلة في عالم السينما".
كما أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، أنّ المخرج مارتن سكورسيزي سوف يكون بمثابة مشرفا على ورش عمل أطلس، وهي مبادرة صناعة المهرجان التي تهدف إلى تعزيز ودعم ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام المغاربة والعرب والأفارقة، ويعتبر سكورسيزي أحد رواد مهرجان مراكش، حيث ترأس لجنة التحكيم في عام 2013، وقدم تكريمًا فخريًا للنجم الأمريكي روبرت دي نيرو في عام 2018.
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