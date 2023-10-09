محمد إمام يبدأ تصوير مسلسله الجديد "كوبرا" في هذا التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - ينتهى خلال الأيام القادمة الممثل المصري محمد إمام من تصوير فيلمه "اللعب مع العيال" على أن يبدء بعدها فورا بالتجهيز لمسلسله الجديد" كوبرا " إخراج أحمد رفعت وتأليف أحمد محمود أبو زيد الذي سيبدأ تصوير مشاهده في شهر نوفمبر تشرين الاول المقبل.



يجسد محمد امام في الفيلم شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج شريف عرفة، حيث انتهى إمام وفريق العمل من تصوير مشاهد مدينة الغردقة، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى، حيث من المتوقع أن ينتهى إمام من تصوير العمل منتصف الشهر المقبل ليتفرغ لتحضيرات مسلسله الجديد.

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كل من: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تاليف وإخراج شريف عرفة.