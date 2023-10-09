شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: أشكر الشركة المتحدة لدعمها مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المايسترو هانى فرحات، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية المقام حاليا فى دار الأوبرا المصرية.

وقال هانى فرحات:"الدورة 32 سوف تكون فيها كل أنواع الموسيقى و منها الموسيقى المعاصرة وخطوة جديدة لاستقطاب أجيال جديدة، و أشكر الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان و اشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها و لشركة تذكرتى، واحنا بنعمل المهرجان فى ظروف اقتصادية صعبة لكن هدفنا اسعاد الجمهور و ان شاء تبقى دورة مشرفة و ناجحة".

وانعقد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا ويقام المهرجان فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وحضر المؤتمر كل من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وقال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فى بداية المؤتمر:" دار الأوبرا الحصن الأمين لتراثنا و للمهرجانات فى كل محافظات مصر، وأشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلانى على دعمها الكامل لينا". وأضاف:" الدورة الـ 32 تهدى إلى روح سيد درويش بمناسبة مئويته وأول أربع أيام سوف تكون تجارب موسيقية من الدول العربية و سوف يكون فى مناقشات و محاور، والاحتفال بمرور مائة عام على معهد الموسيقى العربية و الافتتاح يوم 24 أكتوبر و الاحتفالات سوف تكون على كل مسارح المحافظات و ان شاء الله سوف تكون دورة مشرفة".

وكان الموسيقار هاني فرحات قال، فى تصريح سابق، إن توليته رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم وإرث على أكتافه، موضحًا: "من يقول لي مبروك أقُل له ادعُ لي أن يوفقني الله وأن نقدم دورة مختلفة يفخر بها الجميع".

وأضاف "فرحات"، أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.

وتابع الموسيقار: "الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن ثمة حفلات غنائية، وأعتقد أن الاهتمام فيه تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين"