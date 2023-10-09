شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 856 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت 856 ألف جنيه أخر ليلة عرض، حيث يعرض ما يقرب من 8 أفلام ومنها أفلام تستكمل الموسم السينمائى، فيعرض في السينمات أفلام "العميل صفر"، وش في وش، أولاد حريم كريم ، بيت الروبى، مرعى البريمو، ع الزيرو، مستر اكس، البعبع، حسن المصرى، فوى فوى.

فوى فوى يحقق 313,392 الف جنيه

حسن المصرى 208,183 الف جنيه

وش فى وش 125,277 الف جنيه

العميل صفر 142,579 الف جنيه

أولاد حريم كريم 20,793 الف جنيه

بيت الروبى 24,556 الف جنيه

دولارات دولارات 4,574 الف جنيه

ع الزيرو 1,169جنيها

مرعى البريمو : 4,353 الف جنيه

مستر اكس 8,986 الف جنيه

البعبع : 2,564 الف جنيه

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.