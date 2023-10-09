شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 856 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت 856 ألف جنيه أخر ليلة عرض، حيث يعرض ما يقرب من 8 أفلام ومنها أفلام تستكمل الموسم السينمائى، فيعرض في السينمات أفلام "العميل صفر"، وش في وش، أولاد حريم كريم ، بيت الروبى، مرعى البريمو، ع الزيرو، مستر اكس، البعبع، حسن المصرى، فوى فوى.
فوى فوى يحقق 313,392 الف جنيه
حسن المصرى 208,183 الف جنيه
وش فى وش 125,277 الف جنيه
العميل صفر 142,579 الف جنيه
أولاد حريم كريم 20,793 الف جنيه
بيت الروبى 24,556 الف جنيه
دولارات دولارات 4,574 الف جنيه
ع الزيرو 1,169جنيها
مرعى البريمو : 4,353 الف جنيه
مستر اكس 8,986 الف جنيه
البعبع : 2,564 الف جنيه
فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.
فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.
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