شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وأصالة وتامر عاشور وأحمد سعد أبرز نجوم مهرجان الموسيقى العربية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمين على مهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتور خالد داغر، فى المؤتمر المقام حاليا فى دار الأوبرا المصرية، عن أسماء النجوم المشاركين فى الدورة الـ 32 من المهرجان والمقرر اقامتها فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ومن أبرز النجوم المشاركين فى الدورة الـ 32 هذا العام:"أنغام وأصالة وتامر عاشور وحمزة نمرة وأحمد سعد وآدم ومدحت صالح وعلى الحجار وهانى شاكر وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة ونداء شرارة وخالد سليم وكارمن سليمان ومى فاروق".

وأعلن المهرجان، تكريم عدد من الموسيقيين الكبار خلال حفل الافتتاح منهم الموسيقار عمر خيرت و الموسيقار صلاح الشرنوبى وعبدالله حلمي والشاعر الراحل حسين السيد والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادى و عازف العود حازم شاهين و عازف الكولة عبد الله حلمى".

وانعقد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، بحضور كلاً من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وكان الموسيقار هاني فرحات قال، فى تصريح سابق، إن توليته رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم وإرث على أكتافه، موضحًا: "من يقول لي مبروك أقُل له ادعُ لي أن يوفقني الله وأن نقدم دورة مختلفة يفخر بها الجميع".

وأضاف "فرحات"، أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.

وتابع الموسيقار: "الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن ثمة حفلات غنائية، وأعتقد أن الاهتمام فيه تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين"