آسر ياسين: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد -

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات

وفى سياق آخر شارك آسر ياسين بـ احتفالية الذكرى الـ50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد؛ من خلال فيلم تسجيلى تضمن رحلة تعافى الجيش المصرى من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973.