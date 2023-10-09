شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات
وفى سياق آخر شارك آسر ياسين بـ احتفالية الذكرى الـ50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد؛ من خلال فيلم تسجيلى تضمن رحلة تعافى الجيش المصرى من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973.
وحاور آسر ياسين خلال الفيلم أسرته التى عاصرت تلك الأحداث خاصة أن جده كان ضابطا فى الجيش فى عام 67 والذى حكى له الأهوال التى رآها خلال هذه الفترة، كما حاور أبطال حرب أكتوبر، وروت أسرته ذكرياتهم وقت حروب الجيش المصرى ضد الاحتلال الإسرائيلى خاصة بعد مشاركة جد الفنان آسر ياسين فى هذه الحروب.
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