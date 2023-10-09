أحمد سعد يثير تساؤلات الجمهور حول عودته إلى زوجته

أثار الفنان أحمد سعد تساؤلات جمهوره فور إعلانه عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك" عبر حسابه الخاص في "إنستغرام".

وتمحورت أسئلة متابعي أحمد سعد وتوقعاتهم حول توجيهه رسالة إلى طليقته علياء بسيوني من خلال هذه الأغنية كنوع من الاعتذار والتمهيد لعودته إليها... بينما سأل بعض المتابعين عن الشخص الذي يوجّه إليه سعد هذا الاعتذار، ليردّ أحدهم قائلاً: "لثلاثة"... في إشارة إلى طليقاته الثلاث: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء البسيوني.

من ناحية أخرى، يحيي أحمد سعد حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة الفنانة روبي، في استاد "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ومن المنتظر أن يقدّم سعد وروبي خلال الحفل مجموعة من أغانيهما التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ومنها: "إيه اليوم الحلو ده"، "سايرينا يا دنيا"، "عليكي عيون"، "اختياراتي مدمّرة حياتي"، وغيرها لأحمد سعد، كما تغنّي روبي: "ليه بيداري"، "نمت ننة"، "حتة تانية"، "قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

وسيقدّم أحمد سعد وروبي أيضاً أغنيتهما "يا ليالي"، وهي أول ديو غنائي يجمعهما معاً، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر.

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