كريم عبد العزيز يتحدث عن فترة مرضه الصعبة

تحدث النجم كريم عبد العزيز عن فترة صعبة مر بها في حياته عندما اكتشف إصابته بـ9 جلطات في الرئة أثناء رحلته في إنكلترا.

وقال كريم خلال استضافته في برنامج "sold out": "أنا عامل لوالدتي تأمين صحي وكنت مسافر في إنكلترا وكانت والدتي تعبانه وهتعمل عملية، فجأة لقيت آلام غير طبيعية في صدري افتكرته برد ودهنت فيكس وأبو فاس وبعدها عملت أشعة ومشيت، فوجئت تاني يوم برسايل بيطلبوا أني أروح للمستشفى فوراً وأنا مش حاسس بحاجة، وصلت لقيت ناس واقفة مستنياني وبيسألوا إزاي واقف على رجلي، وقتها كان عندي 36 سنة دخلت الغرفة مع الدكتورة وقالتلي أنا أسفة لكن دا الطب ولازم أقولك إنت هتموت".

وأضاف: "لأول وهلة قعدت أقول هو في die جديدة في الإنكليزي، كان عندي 9 جلطات في الرئة، كنت عايز أهرب من المستشفى وطلبت منها إني أروح أشوف ولادي، قعدت في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة وكل الأفكار الغريبة كانت في بالي وكل اللي بفكر فيه أولادي... قررت أشوف دكتور تاني وفعلاً قابلته وقلت له إني لو قعدت في مستشفى هموت، فضل يسألني إن كنت روحت لدكتور تاني أو مستشفى وأنا أجاوب لأ، مع إن في إنكلترا الشبكة الطبية مربوطة ببعض يعني هو شايف إني دخلت مستشفى لكن كنت بجاوب لأ، لحد ما سألني بشتغل إيه قولت له ممثل ومش عايز أقعد في مستشفى، اتفق معايا إني مقعدش في مستشفى وأخدت الأدوية والحقن في البيت".

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