شريهان برسالة دعم قوية الى الشعب الفلسطيني

القاهرة- الخليج 365
وجّهت الفنانة شريهان من خلال حسابها الرسمي في موقع "إكس"، رسالة دعم قوية الى الشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني، عبّرت فيها عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين المحتلة قائلةً: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يوماً سلاماً".
وأضافت: "لفلسطين الحق في الدفاع عن نفسها، الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يعيش إرهاب المستوطنين، وقوات الاحتلال تحرق أراضيهم وأملاكهم ومنازلهم وتجبرهم على التهجير من منازلهم وغيرها من الأفعال التي تحقن وتحرق القلب وتعدم الثقة وتقتل الأمل في أي مستقبل... حصار وذل وهوان!!".
وأردفت بالقول: "الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية ظالمة كارثية ليس لها مثيل، ومن حقه أن يدافع عن نفسه في إطار القانون الدولي، ولكن أين هو القانون الدولي؟! انفجار فصائل المقاومة الفلسطينية في وجه الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين هو رد فعل نتيجة احتقان وظلم طالا في قلب كل الشعب الفلسطيني، ولاستمرار الصهاينة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته وتهجيرهم وحرق منازلهم وتزييف الحقائق".
واختتمت شريهان تعليقها مؤكدةً: "اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيّدهم بنصرك وقوّتك... اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين وشعبها الأصيل، اللهُم سلّم جميع المدنيين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين".
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