إلهام شاهين تنتقد الحديث عن إختفاء عادل إمام

في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، انتقدت الفنانة إلهام شاهين الحديث الدائر أخيراً عن صحة "الزعيم" عادل إمام وأسباب اختفائه طوال الفترة الماضية، مؤكدةً أنها لم تحضر عيد ميلاده الماضي، لكنها مطمئنة عليه بسبب وجود أسرته بجواره.

وقالت شاهين: "أنا مطمئنة عليه لإن حواليه عيلته كلها، بيعشقوه وواخدين بالهم منه، ومفيش أقرب لحد من صلة الرحم وأسرته وزوجته وأولاده وإخواته". وأضافت: "مهما خوفنا عليه هما هيخافوا عليه وعلى صورته قدّام الناس أكتر، ودي حياته الشخصية ومش من حق حد يتدخل، هو مش ملكية عامة".

وعن دورها في مسلسل "ألفريدو" المأخوذ من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور الراحل مصطفى محمود، قالت إلهام شاهين إنها قابلت أشخاصاً حقيقيين مصابين بمرض الألزهايمر قبل تجسيدها دور امرأة مصابة بهذا المرض في المسلسل، مضيفة أنها تنصح نفسها دائماً بأن تهتم بفنها، لأنه كيانها وكل حياتها.

وعن حادثة إجهاضها طفلين، قالت شاهين: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس الخطوة ومش ندمانة لأني مش قد المسؤولية ولحد دلوقتي... بس خلاص فات الميعاد أنا مش هفكر في خلفة دلوقتي مينفعش أخلّف خلاص... مش عاوزة أشيل المسؤولية خالص".

واختتمت حديثها بالقول: "بموت في أولاد أخويا، أنا بتاعت الوقت اللذيذ لكن نيجي للي بيعيط واللي تعبان واللي عاوز يغير أنا مليش فيها... علشان كده أنا مقدرش على المسؤولية دي، ومحظوظة إني عندي صداقات كتيرة رجال ونساء بستفيد منهم ومن آرائهم بيحبوني وبحبهم وبتعلم منهم، الصداقة دي شيء عظيم في الدنيا".

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