بالفيديو- محمد أنور يعايد أمير كرارة في يوم ميلاده بفيديو وقصة مضحكة..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري محمد انور زميله الممثل أمير كرارة بعيد ميلاده من خلال فيديو لهما عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان أثناء تصوير مشهد يحرق فيه كرارة زميله أنور ليعلق الأخير ساخراً بالقول: "فاكر لما قولتلي اني لو عملت مشهد الحريقه ده بنفسي مش الدوبلير هبقي احمد السقا في ابراهيم الابيض من ساعتها وانا بتعالج ، كل سنه وانت طيب ياباشا مصر".



​​​​​​وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري محمد أنور مقطع فيديو له جمعه بالفنان المصري أحمد سعد، ظهرا فيه وهما يغنيان على المسرح أغنية "إختياراتي" ، إلا أن محمد أنور سخر من صوته، حيث علق بالقول: "لما تسمع اختياراتي مدمره حياتي في هاند فري ب٢٠ جنيه".

