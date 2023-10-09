بعد جدل عودتهما.. إليكم قصة حب معتصم النهار ولين برنجكجي

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل السوري معتصم النهار وزوجته السابقة لين برنجكجي حالة من الجدل الواسع في الفترة الأخيرة، وتساؤلات في أذهان الناس حول عودتهما ليعضهما.



وبالعودة إلى بداية علاقتهما، يذكر أن معتصم النهار وقع في حي لين من النظرة الأولى وكانت لين عندهب في الـ 20 من عمرها، وأحبته هي أيضاً وأحبت معه عالم الشهرة والتمثيل والأضواء، ولكن قصة الحب التي نشأت بين الطرفين واجهت الكثير من الصعوبات حيث نشأت لين وترعرعت في ظل عائلة محافظة رفضت تماماً ارتباطها بمعتصم، لكن لين أصرت على موقفها ونجحت بنهاية الأمر في إقناع عائلتها.

وعن هذا الأمر قالت لين أنها كانت تتردد على أحد محلات القهوة وكان معتصم يذهب إلى هناك دوماً حتى يراها، وفي أحد المرات دخلت الكافيه بصحبة صديقاتها ففوجئت بمعتصم يجلس إلى جانبها، تقول لين "أنا استغربت في البداية ما فعله" ولكنها لم تقل شيئًا، ومن هنا بدأت شرارة الحب تندلع بينهما.