بالصور- سترات "البوكليه".. الموضة النسائية لخريف/شتاء 2023/2024

ميرنا وليد - بيروت - بدت الجاكيت بقماش "البوكليه"، نجم الموضة النسائية هذا العام، على الرغم من انتشار الكثير من التصاميم الكاجوال لموسم خريف/شتاء 2023/2024، لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة وفخمة.



وجاءت تصاميم جاكيت "البوكليه" ضمن مجموعات الكثير من مصمّمي الأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وقبلها أسبوع الموضة في نيويورك، التي صمّمتها أيقونة الموضة كوكو شانيل في خمسينيات القرن الماضي، ويمتاز النسيج المستخدم بالعقد غير المنتظمة والمواضع السميكة، التي تمنح الجاكيت الملمس الخشن والمميز.

وتمتاز جاكيت "البوكليه" بقصتها القصيرة، التي تصل إلى الخصر، كما أنها تشمل جيوباً خارجية ناعمة، وغالباً ما تتزين بأزرار ذهبية أو فضية ضخمة. وتعدّ هذه السترات عملية وسهلة التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل، من خلال تنسيقها مع بنطال من القماش ذي طيّات وحذاء خفيف.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيق جاكيت "البوكليه" مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي. ولإطلالة أكثر جرأة، يمكن تنسيقها مع تنورة قصيرة أو بنطال الكارجو الرائج بقوة هذا الموسم.

وقدّمت دور الأزياء تصاميم مبتكرة بعضها بألوان كلاسيكية موحّدة، وهناك من قدّم تصاميم "البوكليه" بنقشة الزهور والحيوانات، وأضاف آخرون الريش الى الأكمام، أو زيّنوا منطقة الصدر بأكسسوارات ناعمة وأنيقة.