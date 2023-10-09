إلهام شاهين تتحدث عن زواج المرأة من رجل أصغر منها.. وهذا رأيها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن المرأة التي تتزوج من شاب أصغر منها بالعمر، منطلقة من الإنتقادات التي طالت شخصيتها في مسلسل "ألفريدو"، وقالت: "ما المشكلة في هذا؟".



وردت إلهام على منتقدي العمل وقالت: "خدوا مقلباً كبيراً في حياتهم، وما يقال مجرد كلام فارغ وعلى أي أساس تم انتقاد العمل قبل ظهوره، والناس قالت دي عاملة قصة حب وست كبيرة وبتحب واد صغير، بس لو افترضنا أنهما اكتشفوا أني ست كبيرة وبتحب واحد أصغر منها في السن فين المشكلة في كده، كل اللي قالوه كلام فارغ. حتى لو كانت شخصية شريرة أو مرفوضة في المجتمع إن سيدة كبيرة تتزوج شاباً صغيراً، ده أمر عادي أنها تتعرض في الشاشة ودي حاجة مش ضد قانون ولا ضد شرع أو شي غريب، في تسرع في الموضوع الشخص عاوز يهاجم وخلاص مش فارق معاه الموضوع. اللي كانوا بيهاجموا اعتذروا، وأنا سعدت باعتذار هؤلاء أكثر من الباقين، والكل أنبسط بدوري والعمل كل الناس اجتمعت عليه".