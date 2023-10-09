بالصورة - في اخر أيام الصيف.. هنا الزاهد بلوك رائع يحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد باخر ظهور لها عبر حسابها الخاص حيث تألقت بلوك رائع صيفي إرتدت فيه كروب توب باللون الأزرق والابيض ذات أكمام قصيرة أوف شولدر مزين بالرسومة مع تنورة طويلة وواسعة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مخكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت هنا قد كشفت عن تفاصيل حياتها الخاصة مع زوجها أحمد فهمي، كما تحدثت عن الطريقة التي تواجه فيها الإنتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتطرقت حول معالجتها لشعرها، وصرحت عن كارثة شهر العسل الخاص بها، وإليكم ما قالته.

قالت هنا الزاهد: "أنا كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية، قالي مينفعش تبقى زملكاوية مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وتكسفيني عشان الناس عارفة إني أهلاوي جدا، وقولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

وأضافت: "أنا مش بعمل شعري خالص معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت ببلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع، وشعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة، وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف، وفهمي بيشوفه وبيحبه عادي".

واختتمت هنا الزاهد حديثها، كاشفة تقاصيل شهر العسل الخاص بها هي وزوجها أحمد فهمي الذي كان كارثيا، قائلةً: شهر العسل باظ وكان أوحش حاجة حصلتلي، ووصلت فيه لـ 47 كيلو وجالي حصاوي على المرارة وكنت تعبانة جدا، بس خلاص هو قضاء وقدر".