أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تنوعت إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل 9 إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، على النحو الآتي:

- نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة في فعاليات اليوم الرابع، إذ ارتدت فستانا طويلا كت باللون الأحمر، تميز بأنه متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

- ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأصفر من تصميم رامي قاضي.

وتميز الفستان بأنه بقصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ومزود باكستنشن، من خامة قماش الشيفون، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

- يسرا

وارتدت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة، إذ ارتدت فستانا أنيقا من الستان الأحمر، بصيحة الكتف الواحد وبفتحة ساق طويلة.

وزُينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة، وأسورة، وكلاتش باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها حذاء كعب عالي باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- شيرين رضا

بينما أطلت الفنانة شيرين بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا منفوشا بقصة الكب، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، ومكياج ناعم، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

- درة

وارتدت الفنانة التونسية درة في حفل فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة فستان طويلاً باللونين الأبيض والأسود، تميز بأنه بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، ومزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

- بسنت شوقي

وارتدت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثالث فستاناً طويلاً باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وبمكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

- أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوف عن منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- منة شلبي

وتألقت الفنانة منة شلبي بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة، إذ ارتدت فستانا طويلا كت باللون الأخضر اللامع.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، اعتمدت مكياجا ناعما، وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق، واسورة.

- مني زكي

وارتدت الفنانة مني زكي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس، فستانا طويلا كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.