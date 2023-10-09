عباس أبو الحسن يعتذر لـ هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بدأه بـ"اعتذار رسمي واجب".

وجاء في نص الاعتذار "الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة، حيث صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي، جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلا، وتجاوزت فيها كافة حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعا في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير، قابلها شخصه الكريم بحلم وترفع بالغ وحكمة أحسده عليها، أتقدم آسفا بإعتذار خالص عن ما تسببت فيه من أضرار أدبية ومعنوية لحقت به، آملًا أن يجد في نفسه السماحة لقبول اعتذاري هذا".

ووقع خلاف بين الفنان عباس أبو الحسن والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق، عقب هجوم الأول على الثاني بعد حصوله على جنسية بلد أخرى، ليصل الخلاف بينهما لساحات المحاكم، وأيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، أغسطس الماضي، تغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر.