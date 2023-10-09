فيديو| نشطاء حقوقيون يقتحمون مسرح في لندن ويوقفون مسرحية "البؤساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اقتحم عدد من النشطاء الحقوقيين عرض مسرحي يقام في لندن بعنوان "البؤساء" على مسرح "كوينز" بالمملكة المتحدة.

وقام النشطاء والذين ينتمون لمجموعة ناشطة بيئية باسم "Just Stop Oil" وهي مجموعة تهدف لتخريب وعرقلة الحركات المرورية باستخدام المقاومة المدنية لإلزام الحكومة البريطانية بإنهاء ترخيص وإنتاج الوقود.

وفوجئ الحضور أثناء العرض المسرحي بقيام عدد من الأشخاص بالصعود على المسرح وحملوا لافتات حملت شعار "Just Stop Oil" في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية.

وألقت السلطات الأمنية وفقًا لموقع "Daily Mail" القبض على النشطاء حيث قاموا بمطالبة المتواجدين بالعرض المسرحي بالانضمام إليهم وسط استهجان العديد من المتواجدين حتى أن أحدهم صرخ بوجه آخر وطالبه بالنزول من على المسرح.

"البؤساء" هي رواية للكاتب فيكتور هوجو نشرت عام 1862، وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر، وينتقد الكتاب الأوضاع الاجتماعية في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 وثورة الملك لويس فيليب عام 1832.

وتم تحويل الرواية للعديد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية.