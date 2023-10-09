خالد داغر: حفلات "الأساتذة" لا تتعارض مع مشاركة مدحت صالح بمهرجان الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32 من مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على المسرح الصغير، إن حفلات الأساتذة التي يقدمها الفنان مدحت صالح لا تتعارض مع مشاركته في المهرجان.

وتابع "مدحت صالح فنان كبير لديه جمهور يريد أن يراه طوال الوقت، وهو من أهم التجارب الفنية المعاصرة مع آخرين من النجوم وبينهم: هاني شاكر وعلي الحجار".

وعن وجود حفل واحد من حفلات الدورة الجديدة يُقام على مسرح أوبرا دمنهور، أوضح "عندنا تحديات كتير وتكاليف المهرجان عظيمة، والظروف التي نقابلها صعبة جدا وبنحاول الاستفادة من التجارب السابقة، كان فيه مشاكل في أوبرا دمنهور في طريقنا لحلها وفيه جهود هتحصل لحل مشاكل مسرح دمنهور".

جدير بالذكر أن المؤتمر حضره مديره المايسترو هاني فرحات، وشهد الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان المقرر انطلاق فعالياته 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: أنغام، هاني شاكر، أحمد سعد، مدحت صالح، علي الحجار، أصالة، حمزة نمرة، تامر عاشور.