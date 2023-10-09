طرح أغنية "أراك" لـ نهى فكري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت الفنانة نهى فكري بالتعاون مع ملتقى ميدفست - مصر ومؤسسيه مينا النجار والدكتور خالد علي، أغنية جديدة بعنوان "أراك"، وهي الأغنية الرسمية للملتقي والتي تم طرحها لأول مرة خلال افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى ميدفست – مصر.

الأغنية كتب كلماتها ووضع لحنها الفنانة نهى فكري، إلى قيامها بغنائها، وأخرج الفيديو كليب محمد المرجوشي، تصوير: يوسف الطناحي ومريم إيهاب، مونتاج: شادي رضا، مهندس الصوت: ايمن فكري وبشوي رأفت.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن خلال أيام القاهرة لصناعة السينما عن شراكة بين ملتقى ميدفست – مصر وسرد- مريم نعوم للإعلان عن تطوير عدد من الأفلام القصيرة.

نهى فكري كونت قبل سنوات فرقة خاصة تحمل اسم مجموعة نهى فكري للجاز، وكذلك كونت فرقة روك بديل اسمها "چنان".

وطرحت نهى في 2023 مجموعة من الأغاني المنفردة بينها أغنية "لا بأس".