أجرا إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 إطلالات ساحرة ومتنوعة لنجمات الفن خطفت الأنظار، لكن بعضهن اخترن ارتداء إطلالات جريئة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرا إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.

- نجلاء بدر

في يوم الافتتاح، أثارت الفنانة نجلاء بدر جدلًا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت "التريند"، بعد ظهورها بفستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

أطلت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة، مزيج من اللونين الأبيض والأسود، ومكشوفا عند منطقة الصدر، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ومكياج ناعم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- دينا الشربيني

بينما أطلت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة في اليوم الثالث، وارتدت فستان كت متعدد الألوان، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- داليا شوقي

وظهرت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة، مرتدية فستان قصير جريء باللونين الأبيض والأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، يشبه بدلة الباليه.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- مايان السيد

وظهرت الفنانة الشابة مايان السيد على السجادة الحمراء في اليوم الرابع بفستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات.

- سارة عبد الرحمن

وأطلت الفنانة سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا بصيحة "الهاف ستومك" باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.