جيسيكا تشاستين رئيسا للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ20

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين لرئاسة لجنة تحكيم دورتها العشرين هذا العام، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكشف موقع "Variety" أن "تشاستين" سترأس لجنة تحكيم المهرجان الذي يتضمن 14 فيلمًا سينمائيًا والتي تمثل عروضها الأولى أو الثانية لمخرجيها بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي على "فيسبوك" صورة للنجمة جيسيكا تشاستين وعلقت قائلة: "تترأس الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين الحائزة على جائزة الأوسكار لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستعقد في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، ستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية لواحد من بين 14 فيلمًا طويلًا تعتبر الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها التي تشارك في المسابقة الدولية".

وعبرت "جيسيكا تشاستين" عن سعادتها برئاسة المهرجان في دورته الـ 20 هذا العام وعلقت قائلة: "أتشرف برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي، و متحمسة للعودة للمغرب مرة أخرى منذ آخر مشاركاتي عام 2011 في محاولة للاحتفاء بالسينما وصناعها وتقديم العديد من المواهب الجديدة".